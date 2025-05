POL-SO: 35-jähriger aus Unna fällt bei Verkehrskontrolle auf

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 23.05.2025, 14 Uhr und dem 24.05.2025, 10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen als Lager genutzten Container in der Weißenburgerstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Container und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen hochwertige Werkzeuge sowie einen Wlan-Stick. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

