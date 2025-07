Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0448 --Lenkräder aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hermann-Koenen-Straße Zeit: 10.07.2025, 03:15 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus in Sebaldsbrück auf und entwendeten Lenkräder. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:15 Uhr bekam der Besitzer eines Mercedes eine Warnmeldung auf sein Handy, dass sein Auto, welches im Parkhaus in der Hermann-Koenen-Straße stand, aufgebrochen wird. Als der 58-Jährige zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass seine hintere Seitenscheibe eingeschlagen war. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei weitere Autos fest, in die eingebrochen wurde. In zwei Fällen wurden die Lenkräder hochwertiger Mercedes-Modelle entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Nacht zu Donnerstag ab 03:15 Uhr in der Hermann-Koenen-Straße sowie der nahliegenden Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

