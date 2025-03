POL-PDNW: Tankdeckel aufgehebelt, abgerissen und entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 15.03.2025 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden zwei Damen in der Fußgängerzone Opfer einer Taschendiebin. Die unbekannte Diebin rempelte die Damen jeweils in Geschäften an, griff ihnen hierbei in die offen getragenen Handtaschen und entwendete deren Geldbeutel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Diebin wurde wie folgt beschrieben: Blondes schulterlanges Haar, ca. 170cm groß, beige/grüner Mantel. ...

