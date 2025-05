POL-PDKL: Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Herzog-Karl-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Die Pkw-Fahrerin meldete den Unfall erst nachträglich der Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 22-jährige Frau mit ihrem Wagen in Richtung B270. An der Kreuzung zur Vogelweher Straße querte ein wartepflichtiger Fahrradfahrer von links die Straße. Es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer gab zunächst an unverletzt ...

