Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschenraub an der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Samstagnacht (26.07., 00.45 Uhr) an der Gütersloher Straße in Rheda eine Frau geschlagen und ihr anschließend den Rucksack gestohlen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging die 50-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück von der Gütersloher Straße kommend, in Höhe eines Fleischwarenunternehmens, auf einem Fußgängerweg in Richtung Emser Landstraße. Unvermittelt habe sie dann ein unbekannter Mann geschlagen und ihr den Rucksack gestohlen. In der Tasche befand sich zudem ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld. Der Täter lief danach in Richtung Messeforum davon.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 1,90 Meter groß und hatte eine schlanke Statur.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

