Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht drei Tatverdächtige nach Schlägerei

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der Freitagnacht (25.07., 00.57 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei Gütersloh, nachdem es im Innenstadtbereich von Steinhagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Den Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 21-jährige Männer aus Steinhagen und Bielefeld auf dem Kirchplatz und gingen in Richtung Alte Kirchstraße. Dort wurden sie von drei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen und beleidigt. Als die beiden 21-Jährigen weitergingen, folgten ihnen die drei Tatverdächtigen. Kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße schlug ein Tatverdächtiger unvermittelt von hinten mehrfach auf den Steinhagener ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Bei der Auseinandersetzung verlor der Steinhagener zudem seine Jacke samt Geldbörse mit Dokumenten. Einer der weiteren Tatverdächtigen nahm die Jacke an sich und die drei Täter flüchteten in der Folge zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach waren die drei Tatverdächtigen zwischen 16 und 18 Jahren alt. Der Haupttäter war etwa 1,70 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug einen Ziegenbart und war dunkel gekleidet. Ein weiterer Täter war zwischen 1,80 - 1,85 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug eine Jogginghose und ein Basecap. Der dritte war 1,75 - 1,80 Meter groß und hatte ein westeuropäisches Aussehen und braune Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit. Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell