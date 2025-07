Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall durch Sekundenschlaf - Mädchen schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Donnerstagnachmittag (24.07., 15:10 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 64 in Höhe des Tecklenburger Wegs im Ortsteil Rheda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Renault-Fahrer aus Rietberg fuhr auf der B 64 aus Herzebrock-Clarholz kommend in Richtung Marienfelder Straße. Eigenen Angaben nach fiel er in einen Sekundenschlaf und geriet mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Mercedes eines 57-jährigen Rietbergers, der nicht mehr ausweichen konnte. Der Mercedes wurde durch den Aufprall in die Leitplanke gedrückt, prallte von dieser ab und kam in seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Renault wurde durch die Kollision gedreht und kam entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Durch den Unfall wurde ein 7-jähriges Mädchen, Beifahrerin im Renault des 53-Jährigen, schwer verletzt. Sie wurde per Rettungswagen in eine Bielefelder Klinik gebracht. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Der 53-Jährige wurde per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus, der 57-Jährige in ein Krankenhaus nach Wiedenbrück gebracht.

Im Kofferraum des Mercedes des 57-jährigen Rietbergers befanden sich zwei Hunde. Sie wurden durch den Aufprall gegen ein Gitter, das den Kofferraum von dem Fahrzeuginneren trennt, gedrückt und ebenfalls verletzt. Die Hunde wurden von einer Angehörigen des Mannes abgeholt und zum Tierarzt gebracht.

Der Führerschein des 53-Jährigen wurde sichergestellt.

Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden PKW ein Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Zudem wurde die Leitplanke, gegen die der Mercedes gedrückt wurde, beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 8.700 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell