POL-PPRP: Pedelec aus Hinterhof gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (18.05.2025) zwischen 12:30 Uhr - 13:15 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Seat Ibiza auf dem Parkplatz am Grünflächenamt Ludwigshafen in der Bliesstraße ab. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in dieser Zeit vermutlich beim Ausparken den Seat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Auto der Frau ...

mehr