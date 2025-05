POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen, Mitte (ots) - Am Samstagmittag (117.05.2025, 14 Uhr) wurde ein 64-jähriger Mann aus der Südpfalz Opfer eines Taschendiebstahls. Der Geschädigte wurde in einem Einkaufsladen in der Innenstadt von einer bislang noch unbekannten Person angesprochen. Im Laufe des Gesprächs griff der Täter in die geöffnete Bauchtasche seines Opfers und entwendete das dort verwahrte Mobiltelefon. Der Täter flüchtete ...

mehr