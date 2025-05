Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Straße gesperrt

Ludwigshafen, Großwiesenstraße (ots)

Am Samstagabend (17.05.2025, 22 Uhr) kam es auf der Großwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jähriger PKW-Lenker aus Limburgerhof befuhr die Großwiesenstraße in Richtung Ludwigshafen und wollte auf Höhe des Wasserskiclubs links abbiegen. Dies erkannte ein 23-jähriger PKW-Lenker aus Mannheim, der sich in gleicher Richtung hinter dem Abbiegenden befand, zu spät. Er kollidierte mit dem abbiegenden PKW, welcher daraufhin in den Straßengraben schleuderte. Hierbei wurde der 24-Jährige Fahrer, sowie seine beiden, 36- und 25-jährigen Mitinsassen leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Aufnahme-Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Großwiesenstraße für zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachaschaden von mehreren tausend EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell