Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - südliche Innenstadt (ots)

Am Freitagmorgen (16.05.2025), gegen 09:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier PKWs, die hintereinander die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Adlerdamm befuhren. Das erste Fahrzeug, welches durch den 81-jährigen Fahrer geführt wurde, wollte am rechten Fahrbahnrand parken. Hierauf bremste die 69-jährige Fahrerin, welche sich hinter dem 81-Jährigen befand, ab. Die 48-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeuges bemerkte dies, vermutlich wegen Unachtsamkeit, zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug der 69-Jährigen und im Anschluss mit dem Fahrzeug des 81-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Diese wurden im Anschluss durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an allen Fahrzeugen in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Fahrzeuge der 69- sowie 48-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 48-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

