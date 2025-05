POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (15.05.2025) registrierte die Polizei in Ludwigshafen insgesamt neun Versuche von Telefonbetrug. Hierbei gaben sich Unbekannte als Polizeibeamte aus und gaben an, dass es in der Nähe zu einem Einbruch gekommen sei. Diese Masche wird häufig genutzt, um an Informationen zu Wertsachen in den Häusern der Angerufenen zu gelangen. Die Betroffenen reagierten alle richtig und beendeten ...

