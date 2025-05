Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl, Zeugenaufruf

Ludwigshafen, Mitte (ots)

Am Samstagmittag (117.05.2025, 14 Uhr) wurde ein 64-jähriger Mann aus der Südpfalz Opfer eines Taschendiebstahls. Der Geschädigte wurde in einem Einkaufsladen in der Innenstadt von einer bislang noch unbekannten Person angesprochen. Im Laufe des Gesprächs griff der Täter in die geöffnete Bauchtasche seines Opfers und entwendete das dort verwahrte Mobiltelefon. Der Täter flüchtete anschließend auf einem orangefarbenen Fahrrad in unbekannte Richtung. Beschrieben wurde der Täter: 50 Jahre, schwarze Hose und Jacke. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche die Tat beobachteten oder Hinweise zu dem Mann mit dem orangefarbenen Fahrrad machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Im Zusammenhang mit Taschendiebstählen rät Ihre Polizei:

Seien Sie in Menschenansammlungen und auf gut besuchten Plätzen besonders wachsam, hier tummeln sich viele Taschendiebe.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie z.B. angerempelt werden oder wenn Fremde Sie ansprechen, um Geld zu wechseln oder eine Auskunft wollen. Das können raffinierte Ablenkungsmanöver sein.

Schließen Sie Ihre Handtasche bzw. den Rucksack sorgfältig, nutzen Sie innenliegende verschließbare Innentaschen für Ihre Geldbörse.

Nehmen Sie nur die nötigsten Papiere mit und keine großen Summen an Bargeld.

Bewahren Sie Geld- und Kreditkarten niemals zusammen mit der PIN auf Tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper und möglichst in den Innentaschen.

Lassen Sie Ihre Sachen, wie Taschen und Jacken, nicht unbeaufsichtigt liegen.

Weisen Sie Ihre Mitmenschen auf offene Taschen und Reißverschlüsse hin, in die Diebe schnell reingreifen könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell