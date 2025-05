Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Rollerdiebstahl

Ludwigshafen Stadtteil Süd und Rheingönnheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.05.25, 01:15 Uhr) kam e in Rheingönheim zum Diebstahl eines Motorrollers. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 18-jähriger Mann aus Ludwigshafen fahrend auf dem entwendeten Roller festgestellt werden. Der 18-Jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Wenige Stunden später kam es erneut zum Diebstahl eines Motorrollers im Stadtteil Süd. Der 18-jährige Mann konnte im Umfeld des Tatorts angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass ihm auch diese Tat zur Last gelegt werden musste. Er wurde vorläufig festgenommen, einem Richter vorgeführt und kam schließlich in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell