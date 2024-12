Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) 39-Jähriger leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand (14.12.2024)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Auf der Schönebacher Straße ist es am Samstagmittag, gegen 11:30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle gekommen, bei der ein 39-Jähriger Widerstand geleistet hat. Beamte des Polizeireviers St. Georgen stoppten den Fahrer eines Fords, nachdem ihnen ein defektes Rücklicht an dessen Anhänger auffiel. Während der folgenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, der Fahrer könnte unter dem Einfluss von Drogen gefahren haben. Einen Vortest verweigerte er und auch gegen die daraus folgende Blutentnahme im Krankenhaus sperrte er sich. Letztlich mussten die Polizisten die Seitenscheibe des Wagens einschlagen, da sich der Mann mittlerweile in seinem Auto eingesperrt hatte um ihn anschließend ins Krankenhaus zur Abgabe der Blutprobe bringen. Sowohl der Mann, als auch ein Polizist verletzten sich leicht.

