Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann bedroht Mitbewohner mit Axt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Lindauer Straße, Montag, 21.07.2025, 18.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montagnachmittag kam es im gemeinsamen Wohnhaus zu einer Bedrohung durch einen 59-jährigen Mann zum Nachteil seines 53-jährigen Mitbewohners. Zwischen den beiden Männern gab es in der jüngsten Vergangenheit bereits diverse verbale Auseinandersetzungen. Am Montagnachmittag bedrohte der 59-jährige schließlich seinen Mitbewohner mit einer Axt und forderte ihn zum herauskommen aus einem Raum auf. Der 53-jährige befand sich jedoch in der Garage des Hauses, woraufhin er der Gefahr schnellstmöglich entkommen konnte und alarmierte die Polizei. Der 59-jährige Mann wurde vor Ort angetroffen und zum Zwecke weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der 59-jährige über Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell