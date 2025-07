Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Greene, Leinestraße 21a. Zeit: Montag, 21. Juli 2025, 03:15 bis 03:30 Uhr. Bisher unbekannter Täter hebelte an einem Fenster vom Mehrfamilienhaus Leinestraße 21a. Bei der weiteren Tatausführung (gewaltsames Eindringen) wurde er vermutlich durch einen Zeugen gestört. Anwohner aus der Leinestraße, Zeitungsausträger und Lieferanten werden gebeten, sachdienliche Hinweis an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390,zu melden. Wem ist eine männliche Person am genannten Ort in der Leinestraße aufgefallen.

