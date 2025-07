POL-NOM: Einbruch in leerstehende Paracelsus Klinik

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), OT Polier, Waldstück, Samstag, der 19.07.2025, zwischen 14:00 Uhr 20:33 Uhr. Ein 58- jähriger Radfahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem E-MTB einen Schottterweg in einem Waldstück. In einer Linkskurve rutschte dieser weg und kam zu Fall. Der 58- jährige wurde dabei schwer verletzt und erst Stunden später durch einen weiteren Radfahrer aufgefunden. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus nach Höxter gebracht. Das Fahrrad ...

