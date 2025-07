Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), OT Polier, Waldstück, Samstag, der 19.07.2025, zwischen 14:00 Uhr 20:33 Uhr. Ein 58- jähriger Radfahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem E-MTB einen Schottterweg in einem Waldstück. In einer Linkskurve rutschte dieser weg und kam zu Fall. Der 58- jährige wurde dabei schwer verletzt und erst Stunden später durch einen weiteren Radfahrer aufgefunden. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus nach Höxter gebracht. Das Fahrrad verblieb bei der FFW Bodenfelde.

