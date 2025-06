Polizei Münster

POL-MS: Passanten zeigen Zivilcourage - 36-Jährige aus Kanal gerettet

Münster (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.06., 2 Uhr) haben drei Passanten Zivilcourage gezeigt: Sie retteten eine 36-jährige alkoholisierte Frau aus dem Dortmund-Ems-Kanal.

Nach Angaben der Passanten waren sie am Ufer in der Nähe der Nieberdingstraße spaziert, als sie beobachteten, wie auf der anderen Seite des Wassers eine Frau in den Kanal fiel. Sie schaffte es nicht eigenständig, eine Leiter zu ergreifen, um sich aus dem Wasser zu ziehen. Die Passanten erkannten die Notsituation und wiesen die Frau an, zu ihnen ans andere Ufer des Kanals zu schwimmen.

Als die Frau währenddessen drohte, unterzugehen, sprang eine Passantin ins Wasser. Sie zog die Frau zur Spundwand, um sie hochzudrücken. Ihre zwei Begleiter zogen die Frau vom Ufer an Land. Dort verlor die Frau kurzzeitig das Bewusstsein. Die Passanten leisteten der Frau Erste Hilfe, bis ein alarmierter Krankenwagen sie in ein Krankenhaus brachte.

Dank des Einschreitens der Spaziergänger trug die 36-Jährige keine Verletzungen davon.

Die Polizei rät, sich in Gefahrensituationen nie selbst in Lebensgefahr zu bringen. Wählen Sie im Notfall immer zuerst die 110! Nur wenn Sie - wie die Passantin - abschätzen können, dass Sie über ausreichende Schwimmkenntnisse verfügen, sollten Sie ertrinkenden Personen selbst im Wasser zu Hilfe kommen.

