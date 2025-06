Polizei Münster

POL-MS: Schmiererei an Johanniter-Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (26.06.) ist es in der Zeit von 18:30 bis 22:45 Uhr durch Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an einem Einsatzfahrzeug der Johanniter am Dahlweg gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schmierten bislang Unbekannte die Buchstaben "SCP" mit schwarzer Farbe auf die Motorhaube des Einsatzfahrzeuges der Johanniter. Das Fahrzeug befand sich zu dem Zeitpunkt der Sachbeschädigung im Einsatz bei einem Konzert in einer Veranstaltungshalle am Dahlweg.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

