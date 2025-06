Polizei Münster

POL-MS: Sechs Versammlungen am 05.07.25 in der Innenstadt von Münster - Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Münster (ots)

Am Samstag, den 05.07.25, finden im Innenstadtbereich von Münster sechs Versammlungen statt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Anfang Juni hatte ein bekannter Rechtsextremist eine Versammlung in Form eines Aufzuges in Münster angezeigt. Nach Bekanntwerden der Versammlungsanzeige formiert sich der Gegenprotest. Bis heute (Freitag, 27.06.25) zeigten unterschiedliche Gruppierungen und Einzelpersonen vier Kundgebungen gegen den rechten Aufzug bei der Versammlungsbehörde an. Neben den vier thematischen Gegenversammlungen wurde eine weitere Versammlung zum Thema "Verkehrswende" angezeigt. Die Demonstrationen finden im Zeitraum von 12:00 bis 20:00 Uhr statt.

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und zur Koordinierung der einzelnen Versammlungen führt die Versammlungsbehörde des Polizeipräsidiums Münster aktuell sogenannte Kooperationsgespräche mit den Versammlungsanzeigenden durch. Inhalt der Gespräche sind unter anderem die Versammlungsorte und -strecken. Aktuell zeichnet sich ein Schwerpunkt des demonstrativen Geschehens vom Hauptbahnhof bis zum Bereich des Ludgeriplatzes ab. Sobald alle Kooperationsgespräche geführt wurden, werden weitere Informationen zu den Versammlungen bekannt gegeben.

Ab Montag wird von 08:00 bis 16:00 Uhr unter der Rufnummer (0251) 275-1112 bei der Polizei ein Bürgertelefon geschaltet, hier können Sie Ihre Fragen und Anliegen rund um die Versammlungen unmittelbar an die Polizei richten.

