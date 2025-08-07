PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025) haben am Schimmelreiterweg zwei Mülltonnen begrannt. Unbekannte setzten mutmaßlich gegen 02.45 Uhr die Mülltonnen in Brand. Die Flammen breiteten sich auf die angrenzenden Hecken aus. Zudem wurde ein geparkter VW durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 geschätzt. Zeugen werden sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

