POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (05.08.2025) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Ein 30 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 19.10 Uhr zwei Parfums aus der Auslage nahm und in seine Hosentasche steckte. Als der Detektiv den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Dem 30-Jährigen gelang es, den ...

mehr