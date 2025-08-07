POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht
Stuttgart-Möhringen (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025) haben am Schimmelreiterweg zwei Mülltonnen begrannt. Unbekannte setzten mutmaßlich gegen 02.45 Uhr die Mülltonnen in Brand. Die Flammen breiteten sich auf die angrenzenden Hecken aus. Zudem wurde ein geparkter VW durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 geschätzt. Zeugen werden sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
