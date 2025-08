Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (05.08.2025) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Ein 30 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 19.10 Uhr zwei Parfums aus der Auslage nahm und in seine Hosentasche steckte. Als der Detektiv den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Dem 30-Jährigen gelang es, den Flüchtenden einzuholen und festzuhalten. Bei dem anschließenden Gerangel wand sich der Unbekannte aus seinem T-Shirt und flüchtete erneut. Eine Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige ist etwa 25 Jahre alt, rund 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe und eine schwarze Baseballmütze mit der Aufschrift New York Yankees. Sein T-Shirt der Marke Puma, das er zurückgelassen hat, war schwarz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

