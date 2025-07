POL-AUR: Südbrookmerland - Motorradfahrer tödlich verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ums Leben gekommen. Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 77 Jahre alte Hyundai-Fahrerin aus Aurich auf der Uthwerdumer Straße und wollte die B 72 in Richtung Forlitzer Straße überqueren. Auf der Kreuzung erfasste sie einen vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Motorradfahrer, der auf der B 72 in Richtung Aurich fuhr. Der 38-jährige Mann aus der Samtgemeinde Hage verstarb noch am Unfallort.

Die 77-jährige Autofahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in umliegende Krankenhäuser.

Die Bundesstraße war bis etwa 22.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt.

