Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Mann griff Polizeibeamte an

Wittmund - Jugendlicher bei Unfall verletzt /

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Mann griff Polizeibeamte an

Ein 68 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Gegen 20.20 Uhr wurde ein alkoholisierter Mann als hilflos und verletzt in Esens gemeldet. Ein Rettungswagen brachte den Mann unter Polizeibegleitung zu einem Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus riss der Mann sich plötzlich los und versuchte zu flüchten. Als ein 34-jähriger Polizeibeamter ihm nacheilte, drehte sich der Mann unvermittelt um und verletzte den Beamten mit einem Faustschlag im Gesicht. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig. Nach den medizinischen Maßnahmen wurde der 68-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Dort kam es erneut zu einem Widerstand und der Mann verletzte einen weiteren Polizeibeamten im Gesicht. Aufgrund einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes wurde der 68-Jährige schließlich unter Polizeibegleitung im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Jugendlicher bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Donnerstag ein 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 19.25 Uhr wollte der 16-Jährige mit seinem Krad aus dem Berdumer Weg auf die Wangerlandstraße in Fahrtrichtung Wittmund einbiegen. Dort missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Jaguar-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell