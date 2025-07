Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Krummhörn - Kradfahrer schwer verletzt

In Uttum (Gemeinde Krummhörn) ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau mit einem Mercedes Sprinter auf der Lilienstraße in Fahrtrichtung Ringstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Kreuzstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Norden - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Norden schwer verletzt worden. Am Mittwoch gegen 17 Uhr war ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 72 aus Marienhafe kommend in Richtung Norddeich unterwegs. In Höhe des Kreisverkehrs nach Lütetsburg nahm er den dort stockenden Verkehr offenbar zu spät wahr und musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei überschlug sich der Motorradfahrer und wurde schwer verletzt. Er verlor bei dem Unfall seinen Helm. Ein nachfolgendes wurde noch durch den auf der Straße liegenden Helm beschädigt. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus.

Norden - Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei in Norden. Der Fahrer eines grauen VW Sportsvan mit Auricher Städtekennung fiel am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der B 72 aufgrund seiner riskanten Fahrweise auf. Er soll unter anderem eine Autofahrerin riskant überholt und ausgebremst haben. Zudem soll er an der Kreuzung zur Bahnhofstraße nach einem Rotlichtverstoß fast auf einen Bus aufgefahren sein. Weitere Zeugen oder Geschädigte, etwa ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Tesla mit Leeraner Städtekennung, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Aurich-Brockzetel zusammengestoßen. Ein 58-jähriger Kia-Fahrer war am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Brockzeteler Straße in Richtung Aurich unterwegs und wollte nach links in den Haeherweg abbiegen. Hierbei übersah er offenbar hinter sich einen 61-jährigen VW-Fahrer, der sich in einem Überholvorgang befand. Die Autofahrer kollidierten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

Ihlow - Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am Mittwochabend in Ihlow. Gegen 22 Uhr fuhr ein 36-jähriger Seat-Fahrer auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Riepe, als in Höhe der Barsteder Straße ein Rehwild die Straße kreuzte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Zwei Kinder im Fahrzeug wurden leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

