Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Norddeich - Mitfahrerin nach Unfall verstorben

Landkreis Aurich (ots)

Norden/Norddeich - Mitfahrerin nach Unfall verstorben

Wie bereits berichtet, war es am 8. Juli 2025 in Norddeich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei 68 und 69 Jahre alte Mitfahrerinnen auf der Rücksitzbank eines Mercedes waren bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden, der Fahrer und Beifahrer sowie ein weiterer Autofahrer schwer. Wie nun bekannt wurde, erlag die 69-jährige Mitfahrerin am Mittwoch ihren schweren Verletzungen. Sie verstarb im Krankenhaus.

Zur Erstmeldung vom 08.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6073062

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Nachdem am Mittwoch in Aurich-Brockzetel zwei Autofahrer kollidierten, sucht die Polizei weitere Unfallzeugen. Wie bereits berichtet, kollidierten gegen 16 Uhr auf der Brockzeteler Straße in Richtung Aurich ein 58-jähriger Kia-Fahrer und ein 61-jähriger VW-Fahrer. Beide wurden leicht verletzt. Der Kia-Fahrer hatte nach links abbiegen wollen, während sich der nachfolgende VW-Fahrer in einem Überholvorgang befand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll zwischen dem Kia und dem VW noch ein weißer Transporter mit mehreren Insassen gefahren sein. Die Personen in dem Transporter können vermutlich weitere Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizei bittet die möglichen Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Osteel - Autofahrer geriet in Gegenverkehr

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Osteel in den Gegenverkehr geraten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 12 Uhr mit einem Ford auf der Schoonorther Landesstraße aus Richtung Norden kommend in Fahrtrichtung Krummhörn. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Ford-Fahrer im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr, wo ihm ein Lkw entgegenkam. Er touchierte den Lkw seitlich-frontal und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford-Fahrer und seine 35-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Zwei Kleinkinder auf der Rücksitzbank waren augenscheinlich ebenfalls unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem Ford und dem Lkw entstand Sachschaden.

Aurich - Unfall mit E-Scooter

Zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter und einem Pkw kam es am Donnertag in Aurich. Eine 13-Jährige und eine 15-Jährige fuhren gegen 15.30 Uhr widerrechtlich zu zweit auf einem E-Scooter durch die Fußgängerzone der Norder Straße. Sie fuhren in Richtung Marktplatz und kreuzten dafür die Lilienstraße. Auf der Lilienstraße missachteten sie die Vorfahrt eines Jaguar-Fahrers und stießen mit ihm zusammen. Die beiden Mädchen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großefehn - Berauscht gefahren

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Großefehn von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell