Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Beschuldigter und weitere Zeugen gesucht

Naumburg (Saale) (ots)

Am Pfingstsonntag den 8. Jun 202 ereignete sich eine Körperverletzung, im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr der Naumburger Weinmeile, in einem Regionalexpress gegen 19:44 Uhr auf der Strecke von Naumburg-Roßbach nach Naumburg Hauptbahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein bisher Unbekannter in Roßbach in den RE 77 (80571) und griff unvermittelt einen 17-jährigen Reisenden an. Er schlug in Richtung seines Gesichtes, packte ihn am Hals und stieß den Jugendlichen gegen die Sitze der Sitzgruppe. Drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, schritten ein, halfen dem Opfer und verhinderten womöglich Schlimmeres. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 8. Juni 2025, um 19:44 Uhr die beschriebene Situation im RE 77 von Roßbach nach Naumburg Hauptbahnhof wahrgenommen? Wer half dem Geschädigten? Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Dieser wird als circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 185 cm groß, von kräftiger Statur, mit Glatze beschrieben. Zudem soll er Brillenträger sein. Womöglich haben Reisende gegebenenfalls Foto- oder Videomaterial gefertigt, welches zur Verfügung gestellt werden kann. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

