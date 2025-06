Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jähriger sorgt binnen weniger Stunden für sechs Polizeieinsätze

Halle (Saale) (ots)

Ein 42-jähriger hat am Dienstagabend sowie am darauffolgenden Mittwochvormittag innerhalb weniger Stunden gleich mehrfach das Einschreiten der Bundespolizei erforderlich gemacht. Der Mann wurde erstmals am Dienstag, den 24. Juni 2025, um 21:37 Uhr auffällig, als er eine Regionalbahn auf der Strecke von Leipzig nach Weißenfels ohne gültigen Fahrschein nutzte. Während der Fahrt belästigte er andere Reisende, rauchte verbotenerweise im Zugabteil und warf mit Batterien um sich. Den Aufforderungen des Zugpersonals, den Zug zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Um 06:09 Uhr des Folgetages nutzte der Deutsche erneut eine S-Bahn von Halle-Nietleben zum Hauptbahnhof Halle (Saale), wiederum ohne erforderliches Zugticket. Eine Stunde später, um 07:15 Uhr, fiel dieser auf dem Bahnhofsvorplatz durch das Zeigen des verbotenen Hitlergrußes sowie durch das Rufen der zugehörigen Parole auf. Trotz eines bestehenden Hausverbots wurde der Mann um 10:50 Uhr im Hauptbahnhof Halle erneut angetroffen. Wenig später betrat er einen Regionalexpress in Richtung Kassel. Dort versuchte er gewaltsam in die Kabine des Triebfahrzeugführers einzudringen und bedrohte diesen zudem verbal mit körperlicher Gewalt. Die Bundespolizei musste erneut eingreifen und verbrachte den Mann aus dem Zug. Um 12:40 Uhr wurde der Mann ein weiteres Mal auffällig, als er Waren aus einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle entwendete, ohne diese zu bezahlen. In allen Fällen wurde die Identität des Mannes durch Beamte der Bundespolizei festgestellt und diese belehrten ihn bezüglich der begangenen Straftaten. Gegen den Mann wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Bedrohung, Hausfriedensbruchs, Diebstahl sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

