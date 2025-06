Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefährliche E-Scooter-Fahrt endet mit Angriffen und mehreren Straftaten am Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 24. Juni 2025 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei um 21:39 Uhr vier Männer auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Halle(Saale)fest, die augenscheinlich alkoholisiert ihre E-Scooter führten. Die Personen fielen durch ihre rasante und gefährdende Fahrweise gegenüber anderen Reisenden auf. Die Bundespolizisten hielten die Gruppe an und forderten zur weiteren Bearbeitung die zuständige Landespolizei des Polizeirevieres Halle (Saale) an. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielten sich die deutschen Staatsangehörigen zunehmend unkooperativ und aggressiv. Es kam zu verbalen Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Ein Tatverdächtiger versuchte dabei einen Bundespolizisten gegen den Kopf zu schlagen. Der Angriff konnte durch Anwendung von Zwang unterbunden werden. Dieser und eine weitere Beamtin wurden im Verlauf der Maßnahmen vor Ort leicht verletzt.

Mit Verbringung der Personen in die Räumlichkeiten des Bundespolizeirevieres am Hauptbahnhof setzen sich die Bedrohungen und Drohgebärden gegen die Beamten fort, so dass erneut zur Unterbindung Zwang angewendet werden musste. Mit dem Eintreffen der Landespolizei wurde eine Blutentnahme bei allen Beteiligten angeordnet. Während des Aufenthalts in den Gewahrsamsräumlichkeiten beschädigten die Männer durch Fußtritte gegen Türen, Heizungsgitter und die Sprechanlage die Zellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

