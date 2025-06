Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer am Hauptbahnhof - Rückgabe an Eigentümer nach Polizeieinsatz

Stendal (ots)

Am Montag, den 23. Juni 2025 informierten Mitarbeiter einer Baufirma um 12:05 Uhr die Bundespolizei über ein herrenloses Gepäckstück im Bereich des Haupteingangs am Hauptbahnhof Stendal. Durchgeführte Lautsprecherdurchsagen blieben erfolglos. Zudem war der Inhalt des Koffers für die verständigten Bundespolizisten nicht einsehbar. Entsprechend wurde der Bereich der Bahnhofshalle sowie der -vorplatz geräumt, abgesperrt und Diensthundeführer mit seinem Sprengstoffspürhund zur Unterstützung angefordert. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies wurde der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. In ihm befanden sich lediglich Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Hinweise auf einen möglichen Eigentümer konnten zunächst nicht ermittelt werden. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der graue Trolley in die Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Stendal gebracht. Um 14:00 Uhr erschien ein männlicher Reisender auf selbiger Dienststelle, teilte mit, dass es sich bei jenem Koffer um sein Eigentum handelte und er diesen zuvor vergessen hatte. Der 36-jährige Ägypter erhielt sein Gepäckstück, nach eingehender Belehrung,zurück.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. In diesem Fall kam es glücklicherweise zu keinen negativen Auswirkungen des Bahnverkehrs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell