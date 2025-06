Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger gesucht: Diebstahl, Computerbetrug, Bedrohung

Stendal (ots)

Um 12:05 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag, den 19. Juni 2025 einen Mann am Hauptbahnhof Stendal. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass zwei Staatsanwaltschaften per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchten. Bereits im April des vergangenen Jahres verurteilte das Amtsgericht München den Deutschen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1425 Euro beziehungsweise zu einer ursprünglichen Ersatzfreiheitsstrafe von 95 Tagen. Lediglich einen geringen Teil des geforderten Geldbetrages beglich der 31-Jährige. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft München I am 16. Mai dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl. Ein weiterer Haftbefehl folgte am 6. Juni durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg. Grundlage dafür war das Urteil des Amtsgericht Brilon im September 2023 wegen Computerbetruges in Tatmehrheit mit Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten. Die Haftstrafe trat er bisher nicht an. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diese, nahmen ihn fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Stendal. Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen brachten ihn Einsatzkräfte in eine Justizvollzugsanstalt und informierten die ausschreibenden Behörden über den Vollzug der Haftbefehle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell