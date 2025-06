Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jährige wendet sich hilfesuchend an Bundespolizei

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 17. Juni 2025 sprach eine junge Frau in den frühen Abendstunden eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes an und bat um Hilfe. Die 21-jährige Deutsche teilte den Beamten gegenüber mit, dass sie zuvor den Regionalexpress von Brandenburg nach Magdeburg nutzte. Während der Zugfahrt öffnete ein ihr unbekannter Mann seine Hose und zog diese anschließend vor ihr herunter. Sie lief daraufhin weg und wechselte das Zugabteil. Die informierten Einsatzkräfte nahmen sich der Situation sofort an und konnten den Verdächtigen in der Haupthalle des Bahnhofes feststellen. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung erfolgte die Mitnahme des Deutschen in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei. Der 39-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch.

