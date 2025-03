Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 16. März 2025 um 15:49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zur B58/Schermbecker Landstraße alarmiert.

An der Einsatzstelle waren zwei PKWs miteinander kollidiert, wovon einer aufgrund dessen in den Straßengraben rutschte. Zum Glück waren die Insassen nicht im PKW eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen worden. Als eine der ersten Maßnahme wurden die PKWs von der Feuerwehr gegen wegrollen gesichert. Nach der technischen Befreiung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, wurden die Insassen durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle zu dem noch gemeinsam mit der Polizei abgesichert, der Brandschutz wurde sichergestellt und ausgelaufene Betriebsmittel wurden aufgenommen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Gegen 16:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und alle Einsatzkräfte rückten zu Ihren Standorten ein.

