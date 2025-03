Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Jugendfeuerwehrleitung im Amt bestätigt - Jugendliche trainieren im Hindernisparcours

Hünxe (ots)

Am Dienstagabend war Stephan Hinz-Sobottka, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe, zu Gast beim Übungsdienst der Jugendfeuerwehr. Mit im Gepäck: eine erfreuliche Nachricht. Nach sechs Jahren endete die Amtszeit von Jugendwart Philipp Fuchs und seinem Stellvertreter Marcel Wachner. Beide sind langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe und engagierte Mitglieder des Betreuerteams. Beide wurden per Ernennungsurkunde für weitere sechs Jahre in ihrem Amt bestätigt. Wir bedanken uns für die geleisteten Dienste und freuen uns auf viele weitere Aktivitäten, Jugendfreizeiten und Projekte.

Anschließend hatte das Betreuerteam den Übungsdienst vorbereitet, auf einem Spielplatz wurde ein Hindernisparcours aufgebaut. Dieser musste in voller persönlicher Schutzausrüstung und teilweise mit Atemschutzgerät auf dem Rücken bewältigt werden. Dabei wurden die Spielgeräte auch mal zweckentfremdet und z. B. die Rutsche auf dem Bauch hinuntergerutscht. Der Abend klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Die Jugendfeuerwehr Hünxe trifft sich jede Woche dienstags von 17 bis 19 Uhr. Der theoretische und praktische Übungsdienst findet in der Feuerwache, Alte Weseler Str. 25 in 46569 Hünxe statt. Um sportlich fit zu bleiben, treffen sich die Mitglieder zusätzlich alle 14 Tage donnerstags von 19 bis 20:30 Uhr zum Dienstsport. Interessierte Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren sind herzlich eingeladen, bei einem der Termine vorbeizuschauen. Weitere Informationen finden sich auf unserer Website unter www.feuerwehrhuenxe.de.

