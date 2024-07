Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Industriegebiet Berner Feld) Einbruch in Produktions- und Lagerhalle eines Werkzeugunternehmens - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil, Industriegebiet Berner Feld (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagabend, 22 Uhr, sind unbekannte Täter im südlichen Teil des Industriegebietes Berner Feld in die Produktions- und Lagerhalle eines Werkzeugunternehmens eingebrochen und haben daraus eine sehr große Anzahl hochwertiger Hartmetall-Zerspanungswerkzeuge entwendet, darunter Fräser und Bohrer sowie vergleichbare Werkzeuge. Über das Dach des Firmengebäudes und eine darauf gewaltsam geschaffene Öffnung gelangten die Täter in die Lagerhalle. Daraus konnten die Einbrecher insgesamt über 700.000 dieser hochwertigen und vorwiegend 2 x 2 x 10 Zentimeter großen Metallbearbeitungswerkzeuge erbeuten, deren Verkaufswert im Millionenbereich liegen dürfte. Das Diebesgut schafften die Eindringlinge wieder über das Dach nach draußen zu einer angrenzenden Wiese, von wo aus es mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die am vergangenen Wochenende, insbesondere in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen im südlichen Teil des Industriegebietes Berner Feld gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell