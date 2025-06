Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Hartschalenkoffer: Vierbeiniger Spezialist kann Entwarnung geben

Weißenfels (ots)

Am Freitag, den 27. Juni 2025 informierte die 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn Leipzig um 15:42 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen herrenlosen Koffer am Bahnhof Weißenfels auf dem Bahnsteig 1/ 2. Zuvor bemerkte ein achtsamer Bürger, dass ein junger Mann das Gepäckstück abstellte und sich anschließend zügig entfernte. Ein verständigter Diensthundeführer und sein Sprengstoffspürhund waren um 15:50 Uhr am Ereignisort. Ein Eigentümer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Das Team begann unverzüglich mit seiner Arbeit. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. In ihm befanden sich persönliche Gegenstände und diverse Unterlagen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Weißenfels sollte der Hartschalenkoffer einem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben werden. Die Einsatzleitstelle der Bundespolizei informierte jenen Hundeführer darüber, dass der Eigentümer des Gepäckstückes zwischenzeitlich am Bahnhof Weißenfels eingetroffen war. Anschließend wurde dem 17-jährigen Deutschen, nach Feststellung seiner Personalien und eindringlicher Belehrung, sein Besitz zurückgegeben.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes und mit Blick auf die gerade begonnenen Sommerferien in Sachsen-Anhalt sowie dem damit erhöhtem Reiseaufkommen erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es zu einem Polizeieinsatz, unter finanzieller Regressnahme des Verursachers, kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell