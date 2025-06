Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Nach Geschwindigkeitsüberschreitung eines Motorradfahrters bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit seiner Fahtrerlaubnis

Rellingen (ots)

Am 19.06.2025 (Donnerstag) führten Beamte der Polizeistation Rellingen (Brennpunktdienst) eine Geschwindigkeitskontrolle im Hermann-Löns-Weg durch. Gegen 15.00 Uhr ist hierbei der Fahrer einer Harley-Davidson mit Neumünsteraner Kennzeichen mit 87 Km/h bei erlaubten 30 Km/h aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle legte der 35-jährige Kasache mit Wohnort Hamburg einen polnischen Führerschein vor. Eine erste Überprüfung weckte erhebliche Zweifen an der Echtheit dieses Dokumentes. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung verantworten. Selbst wenn sich dieser Verdacht im Rahmen der Ermittlungen nicht bestätigen sollte, erwarten den Hamburger laut Aussage des zuständigen Ermittlungsdienstes zumindest Kosten von ca. 600,- EUR und ein zweimonatiges Fahrverbot für die Geschwindigkeitsüberschreitung von 57 Km/h innerhalb geschlossener Ortschaften.

