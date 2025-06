Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Raubstraftat - Unbekannter entreißt Rucksack und erlangt Bargeld - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am Mittwoch (18.06.2025) ist es an der Kieler Straße in Höhe der Parkanlage Marienkirche zu einer Raubstraftat gekommen. Ein unbekannter Mann entriss einem Fußgänger den Rucksack und erlangte Bargeld.

Der Heranwachsende aus Elmshorn sei nach eigenen Angaben gegen 08:20 Uhr als Verkäufer eines Erdbeerverkaufsstands auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als er hinterrücks von einer männlichen Person zu Boden geschubst worden sei.

Der schlanke Unbekannte sei mit dem dunklen Rucksack und Bargeld im drei- bis vierstelligen Bereich entlang der B 4 in Richtung Norden geflüchtet. Der Täter habe zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Pullover und eine graue Hose getragen.

Das Opfer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im Bereich der Marienkirche aufgehalten und das Tatgeschehen beobachtet haben. Gibt es eine weitere Beschreibung des Tatverdächtigen oder zum Tathergang?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell