POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop / Uetersen - Illegale Ablagerungen von asbest- bzw. ölhaltigem Materialien - Polizei sucht Zeugen

Uetersen - Illegale Ablagerungen von asbest- bzw. ölhaltigem Materialien - Polizei sucht Zeugen

Klein Offenseth-Sparrieshoop / Uetersen (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) und am Freitag (28.02.2025) ist es in den Umgebungen der Ortschaften Klein Offenseth-Sparrieshoop und Uetersen zu illegalen Müllablagerungen gekommen.

Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr wurden auf einem Feldweg zwischen Große Twiete und dem Fluss Pinnau insgesamt 13 Müllsäcke mit verschiedenstem Müll sowie Behältnissen für Schmierstoffe und ölhaltigen Flaschen aufgefunden.

Am Freitagmorgen gegen 07:50 Uhr wurden wiederum am Rand eines Feldwegs abgehend vom Tannenweg (zwischen Horster Landstraße/Zur Heide) mehrere Faserzementplatten aufgefunden. Die Platten enthielten vermutlich Asbest.

In beiden Fällen wird der Abfall als umwelt- bzw. gesundheitsgefährdend eingeschätzt, weshalb die Polizei jeweilig ein entsprechendes Strafverfahren einleitete.

Die Ermittlungen führt der Umweltdienst vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn. Die Ermittler bitten um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Rufnummer 04121-4092-0.

