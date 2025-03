Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte entwenden hochwertiges Porsche SUV - Kriminalpolizei auf der Suche nach Hinweisen

Halstenbek (ots)

In der Nacht auf Freitag (28.02.2025) ist es im Wohngebiet Bickbargen/Am Birkenwäldchen zu einer Entwendung eines hochwertigen Porsche Macan gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft entwendete das Fahrzeug, welches vor einem dortigen Wohnhaus parkte, nach bisherigen Erkenntnissen in einem Zeitraum von ungefähr 18:45 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens. Das graue SUV verfügt über die sogenannte "Keyless-Go-Funktion". Der Wert des Fahrzeugs wird vorläufig auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- übernahm umgehend die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in Tatortnähe geben oder hat den Porsche in der Umgebung in der Tatnacht fahren gesehen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Auch hier weist die Polizei darauf hin, dass Schlüssel mit Keyless-Go-Systemen nicht in Fahrzeugnähe deponiert und die Funksignale durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden sollten. Zudem bittet die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner, auf dem Grundstück verbaute Videokameras zu sichten und aufgezeichnete verdächtige Personen zu melden.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell