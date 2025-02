POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Mann stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer - Unfallhergang bisher unbekannt - Polizei sucht Ersthelfer und Zeugen

Seth (ots) - Am 27.02.2025 (Donnerstag) ist es in der Berliner Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Neben einem Glas mit Münzgeld haben der oder die Täter noch einen Ring entwendet. Die Bewohner waren lediglich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.20n Uhr nicht anwesend. In diesem Zeitraum ...

mehr