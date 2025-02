Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Hummersen/Bad Salzuflen/Leopoldshöhe-Asemissen. Versuchte Wohnungseinbrüche.

Lippe (ots)

Erfolglos blieben Einbrecher in drei Fällen in der vergangenen Woche im Kreis Lippe: Zwischen Montag und Freitag (17. - 21.02.2025) knackten Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in "Auf dem Kampe" in Hummersen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Wohnung jedoch nicht betreten. Eventuell wurden die Täter gestört.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.02. 2025) versuchten Unbekannte die Haustür eines Wohnhauses in der Beetstraße in Bad Salzuflen aufzubrechen. Die Tür wurde beschädigt, konnte jedoch nicht geöffnet werden.

Am frühen Montagmorgen (24.02.2025) gegen 2:45 Uhr versuchten Einbrecher im Bussardweg in Asemissen in ein Haus einzudringen. Sie scheiterten jedoch. Ein Anwohner bemerkte den Einbruchsversuch durch drei dunkel gekleidete Personen, die sich in Richtung Kreisverkehr Hauptstraße/Heeper Straße/Berliner Straße fußläufig entfernten, und wählte den Notruf. Die Fahndung der Polizeibeamten verlief negativ.

Wer weitere Hinweise zu den Einbruchsversuchen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

