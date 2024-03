Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beinahe Unfall in Winnenden

Aalen (ots)

Winnenden: Beinahe Streifenwagen gerammt

Am Samstag gegen 02:30 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf Streifenfahrt in der Wiesenstraße in Winnenden. Ein entgegenkommender Pkw schnitt die Kurve derart, dass der Fahrer des Streifenwagens nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte. Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch die Streife kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrer des Pkw erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

