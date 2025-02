Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schweringen - Versammlungslagen in Schweringen - Polizei zieht ein positives Resümee

Schweringen (ots)

(Reh) Am Samstag, den 22.02.2025, im Zeitraum von ca. 16:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr fanden im Ortsgebiet Schweringen zwei Versammlungslagen statt - eine Wahlkampfabschlussveranstaltung der AfD Kreisverband Nienburg-Schaumburg und eine Gegenversammlung des Aktionsbündnisses Schweringer Bürger:innen. Die Polizei zieht nach dem Einsatzende ein positives Resümee.

Durch das Aktionsbündnis Schweringer Bürger:innen fand ab ca. 16:00 Uhr eine angezeigte Gegenversammlung unter dem Motto "Für Demokratie - Schweringen ist bunt!" statt, an der nach polizeilicher Schätzung in der Spitze etwa 250 Personen teilnahmen. Die Versammlung des Aktionsbündnisses wurde als Aufzug durchgeführt, führte über den Mühlenweg und endete auf der Nienburger Straße, in Höhe der Einmündung Mühlenweg. Hierfür war eine Sperrung des Mühlenwegs sowie eine kurzzeitige Sperrung der Nienburger Straße erforderlich, wodurch es zu geringen Verkehrseinschränkungen kam. Durch die Versammlungsteilnehmenden wurden Transparente und Flugblätter mitgeführt. Ferner wurden mehrere Kundgebungsbeiträge abgehalten. Einzelne Personen skandierten bei Eintreffen von AfD-Mitgliedern Sprechchöre. Die Versammlung des Aktionsbündnisses Schweringer Bürger:innen wurde gegen 18:00 Uhr beendet.

Durch den Kreisverband Nienburg-Schaumburg der AfD wurde anschließend, ab ca. 18:00 Uhr, eine angezeigte Wahlkampfabschlussveranstaltung im "CaHeu"-Hofcafe, in der Nienburger Straße in Schweringen durchgeführt, an der nach polizeilicher Schätzung etwa 90 Personen teilnahmen. Die Partei beendete ihre Versammlung gegen 20:00 Uhr ohne weitere Vorkommnisse.

Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei.

