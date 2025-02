POL-NI: Rinteln - Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen einen 42-jährigen Liebenauer wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. Der 42-Jährige wird beschuldigt, am Mittwochabend in der Zeit von 18.30 bis 00.45 Uhr ein Trekkingrad an der Humboldtstraße in Nienburg gestohlen zu haben. Ein 32-jähriger Nienburger hatte sein Rad in der Zeit dort abgestellt und ...

mehr