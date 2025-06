Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23/Münsterdorf - Fahrzeugführer nach grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise gestellt - Polizei sucht Zeugen und gefährdete Kraftfahrzeugführer

A 23 Münsterdorf-Albersdorf (ots)

Am 16.06.2025 (Montag) ist es in der Zeit von 13.25 Uhr bis 14.25 Uhr zu einer grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise des Führers eines Pkw-BMW 850i xDrive gekommen. Der Mann entzog sich zunächst erfolgreich der Kontrolle, konnte später im Rahmen der Fahndung jedoch trotzdem noch gestellt werden.

Um 13.25 Uhr stellten Beamte einer Zivilstreife den genannte Pkw auf der A 23 im Bereich zwischen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte erstmals auf Grund rücksichtsloser Fahrweise fest. An der Anschlussstele Itzehoe-Süd sollte der Pkw zwecks Kontrolle von der Autobahn geleitet werden. Kurz vor Verlassen der Autobahn zog der Pkw dann vom Verzögerungsstreifen zurück auf den Hauptfahrstreifen und beschleunigte derart stark, dass die Zivilstreife den sehr stark motorisierten BMW nicht mehr einholen konnten.

Im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung wurde der Pkw dann jedoch im Bereich Albersdorf aus Richtung Innenstadt kommend mit Fahrtrichtung A 23-Anschlussstelle Albersdorf erneut festgestellt und konnte sich diesmal der Kontrolle nicht mehr entziehen. Diese Kontrolle ergab dann, das der 27-jährige Deutsche aus Brunsbüttel keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Die ermittelnden Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn suchen nun nach Zeugen oder gefährdeten Fahrzeugführern, die sachdienliche Angaben zur Fahrt des Mannes machen können. Es wird davon ausgegangen, dass auf Grund der zurückgelegten Wegstrecke und des zeitlichen Zusammenhanges die A 23 nicht nur in Richtung Süden befahren wurde. Da es Erkenntnisse gibt, dass der Pkw sich gegen 13.50 Uhr bereits an der AS Schafstedt aufgehalten haben dürfte, muss davon ausgegangen werden, dass der Pkw auch auf der A 23 in Richtung Norden gelenkt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegen.

