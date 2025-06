POL-SE: Bad Segeberg - Kriminalpolizei geht Hinweisen auf sexuelle Belästigung nach und sucht Geschädigte

Bad Segeberg (ots) - In Seester ist es im Laufe des gestrigen Tages zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße In Koog gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bittet. Unbekannte machten sich in der Zeit von acht bis 14 Uhr an der Hauseingangstür des Gebäudes zu schaffen und versuchten gewaltsam, in das Objekt einzudringen. Nachdem dieses misslang, ließen sie ...

