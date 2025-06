POL-SE: Kaltenkirchen - Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Elmshorn (ots) - Am heutigen Montag (16.06.2025) ist es in Elmshorn zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem die Einsatzkräfte sich an der Kräftesammelstelle im Hedwig-Kreuzfeld-Weg mit Schutzausrüstung und Bewaffnung ausrüsten mussten. Dieser Umstand wurde von Bürgern wahrgenommen und löste Besorgnis aus. Um 11.54 Uhr ging über Notruf ein Anruf ein, dass im ...

mehr